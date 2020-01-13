Регистрация за 7 евро: украинцам разъяснили изменения условий безвизовых поездок в страны Евросоюза с 2021 года

Со следующего года перед поездкой в государства - члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки (за каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро).

Украинские дипломаты разъяснили изменения условий безвизовых поездок для граждан Украины в страны - члены Европейского Союза с 2021 года.

Как сообщает миссия Украины при Евросоюзе в социальной сети Facebook, в дипломатическом учреждении решили прояснить все детали об изменениях для граждан Украины условий безвизовых поездок в ЕС с 2021 года.

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В частности, украинские дипломаты сообщили, что с 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).

Отмечается, что соответствующая инициатива о создании системы авторизации путешествий возникла в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС, а осенью 2018 года Евросоюз одобрил необходимые законодательные решения по ETIAS. Эта система будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

Украинские дипломаты объяснили, как будет работать эта система: "С 2021 года перед поездкой в государства - члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения. За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до завершения срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки", - говорится в сообщении.

Также сказано, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. В частности, речь идет лишь о простом разрешении к поездке. Также в случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

"Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу/угрозу в сфере безопасности и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее нет ли у государств - членов ЕС предостережений по поводу их поездки", - отметили в миссии Украины при Евросоюзе.

"Поэтому, при наличии предварительного разрешения через ETIAS и соблюдении других стандартных требований безвизового режима с ЕС, вы сможете и дальше спокойно наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС", - подытожили украинские дипломаты.