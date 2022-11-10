Автор петиции призывает не давать России "украсть Рождество в Новый год".

На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением все же установить главную новогоднюю елку в Киеве, но за деньги меценатов.

Как отмечает автор петиции Инна Боднар, "Рождество и Новый год в условиях войны – это не прихоть". Она призывает не давать России "украсть Рождество в Новый год".

"Это вызов России, которая пытается украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники. Сегодня не отмечать Рождество и Новый год – это сделать подарок террористам. Показать им, что они достигли своих целей хоть частично. Мы не боимся, мы верим в нашу страну, наши Вооруженные силы, нашу Победу!", – убеждена автор петиции.

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По мнению Боднар, даже в условиях постоянных обстрелов и отключений света киевлянам, украинцам нужны положительные эмоции. В то же время автор петиции призывает не устраивать массовые мероприятия и не тратить на обустройство новогодних декораций бюджетные средства.

"Главная елка Украины должна быть! Сделайте ее не за бюджетные средства – сделайте ее за средства меценатов. Не размещайте там ничего, кроме елки. Не устраивайте массовых мероприятий. Но главная елка Украины должна быть!", – призывает киевлянка.

За 21 час петиция собрала 524 подписи из 6 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрения Киевсоветом.

Дискуссия о главной елке страны

Как писал УНИАН, 5 ноября мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что массовых гуляний на новогодние праздники в столице не будет, а вопрос об установке елки еще рассматривают.

Впоследствии стало известно, что если елку установят, ее украсят в цветах национального флага, а на макушке вместо звезды будет трезубец.

Впрочем идея установки елки вызвала недовольство украинцев. На сайтах Киевского городского совета и президента Украины появились петиции с требованиями не устанавливать елку и не устраивать празднования, поскольку это "неуместно" и может быть опасным. Акцентують также на недопустимости использования гирлянд в условиях экономии электроэнергии. Одна из петиций на сайте Киевсовета против установки елки уже набрала 6 тысяч подписей, которые нужны для ее рассмотрения.

О "елочном вопросе" начали высказываться мэры и других городов. Кое-кто считает нужным установить елку, другие планируют вместо дерева установить символическую "елку победы" из детских рисунков.

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