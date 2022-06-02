В областном центре есть возможность пересесть на двухэтажный поезд Skoda, который доставит пассажиров в Киев.

Возобновлено железнодорожное сообщение между Черниговом и Славутичем.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Запускаем пассажирское движение между Черниговом и Славутичем. Это стало возможным после восстановления моста в Черниговской области, который был взорван врагом на четвертый день войны. В первый рейс электричка отправится 2 июня со Славутича в 16:00. И дальше будет курсировать по графику", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в областном центре есть возможность пересесть на двухэтажный поезд Skoda, который с комфортом доставит пассажиров до Киева. Для этого организовали стыковку графиков движения двух электропоездов.

По словам мэра города Славутича Юрия Фомичева, сейчас активно возвращается население города, которое до полномасштабного вторжения составляло 18 тыс. человек. Поэтому восстановленная логистика железнодорожного сообщения является чрезвычайно важной.

Сообщение "Чернигов – Славутич" до войны было одним из ключевых для местного населения. В Славутиче работают специалисты, обслуживающие Чернобыльскую атомную электростанцию.

Сейчас между Киевом и Черниговом курсирует три пары пассажирских поездов: №708/707 "Киев – Чернигов" составом электропоезда Skoda, №702/701 "Винница – Чернигов" и №257/258 "Ивано-Франковск – Чернигов".

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 8 июня 2022 года впервые за два года возобновляет курсирование поезда №782/781 "Киев – Черкассы".