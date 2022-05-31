Региональный поезд из Киева в Черкассы и обратно начнет курсировать с 8 июня.

"Укрзализныця"впервые за два года возобновляет курсирование поезда №782/781 Киев-Черкассы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Впервые за два года "Укрзализныця" возвращает сообщение с Черкассами. Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы и обратно, начинает курсировать с 8 июня 2022 года. Он будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01. Обратно, из столицы поезд №782 Киев-Черкассы будет отправляться в 15:05 и прибывать к станции Черкассы в 19:30.

Остановки предусмотрены на таких станциях: им. Т. Шевченко, Перегоновка, Владимировка, Цветково, Хлыстуновка, Городище, Корсунь, Сотники, Таганча, Мироновка, Кагарлык, Расава, Озерный, Триполье-Днепровский, Новые Безрадичи, Подгорцы, Петра Кривоноса, Киев-Демеевский.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 11 июня назначает ночной поезд №53/54 Киев-Перемышль. Поезд будет отправляться из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07: 21.

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