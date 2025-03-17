Также она рассказала, где ей было комфортнее всего.

Женщины все больше предпочитают путешествовать в одиночку, устраивая себе своеобразный "singlemoon", чтобы перезагрузиться и расслабиться. Впрочем, далеко не всегда соло-туристка удается правильно выбрать страну, где бы они чувствовали себя комфортно и безопасно.

Американская путешественница Алеая Дюран, за которой в TikTok следят более 65 тысяч подписчиков, в разговоре с MailOnline Travel назвала две страны мира, где она чувствовала себя максимально небезопасно во время одиночного путешествия.

"У меня были трудные времена на Филиппинах, особенно на Палаване. Я прибыла туда в сезон тайфунов, что немного осложнило поездку, поскольку рейсы часто отменялись. Помимо природного аспекта, я также беспокоилась о своей безопасности там больше, чем где-либо еще, из-за притеснений, которым я подвергалась со стороны некоторых местных жителей", – рассказала 22-летняя девушка.

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Кроме того, она также не рекомендует женщинам, путешествующим в одиночку, Камбоджу, описывая ее как еще одну страну, где она "чувствовала себя наиболее небезопасно".

Также она выделила страны, где ей наоборот было комфортнее всего.

"Швейцария, Исландия, Сингапур и Япония это просто мечта, так как я чувствовала себя в полной безопасности, путешествуя там одна, как женщина. Это были также единственные страны, где я выходила одна ночью, просто потому, что чувствовала себя в полной безопасности", – пояснила Алеая.

При этом она советует тем, кто впервые путешествует в одиночку, начинать с "очень туристических мест", как это сделала она.

"Париж, Италия и Бали стали отличным знакомством с одиночными путешествиями", – пояснила девушка.

Впрочем, это не значит, что Алеая избегает более отдаленных мест. В частности, она была "приятно удивлена ​​Лаосом".

"Хотя это не такое большое туристическое направление, как соседние страны, Таиланд и Вьетнам, там есть что предложить. От невероятных местных жителей до дикой природы – это действительно одна из моих любимых стран", – рассказала туристка

Как сообщал УНИАН, ранее опытная соло-туристка Кристина Форд назвала главную ошибку женщин, впервые путешествующих в одиночку.

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