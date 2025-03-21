В центре города можно найти нормандские укрепления и древние проходы, а также элегантные бульвары 19-го века.

Не так давно части южного портового города Бари в Италии были оплотом мафии, но теперь столица Апулии переживает нечто вроде итальянского Ренессанса.

Как пишет Daily Express, апрельская температура Бари составляет приятные 18°C, поднимаясь до 30°C в августе, и там стоит ожидать долгого сухого лета.

Пляж Бари привлекает как любителей солнца, так и любителей водных видов спорта. Самый известный пляж в городе - Pane e Pomodoro, обязательный для посещения для любителей моря.

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В центре города можно найти нормандские укрепления и древние проходы, а также элегантные бульвары 19-го века. Затем идет знаменитая набережная Бари, одна из самых красивых в Италии, с видом на чистое море и самая длинная в стране.

Рядом с портом находится Бари-Веккья - это прекрасный лабиринт известняковых стен, переполненных крошечными церквушками и раскинувшимися базиликами.

"Экскурсия по старому Бари-Веккья - прекрасная возможность застрять в самом сердце этой апулийской столицы. Район Сан-Никола простирается между двумя портами Бари, старым и новым, с видом на набережную. Исторический центр города, история которого восходит к Средним векам, окружен стенами, а над ним возвышается Норманно-Швабский замок, один из символов Апулии", - сказано в статье.

Возле старого городского порта можно наблюдать очереди местных жителей, ожидающих щедрого куска традиционной апулийской фокаччи с томатной начинкой. Прилавки ломятся от фруктов, овощей и маленьких завитушек из печеного теста, называемых таралли.

Отмечается, что самая итальянская достопримечательность из всех - это самые известные жители Бари - nonnas, которые сидят за столиками у своих домов, искусно готовя и продавая местную пасту - апулийскую орекьетте.

Гурманы могут отправиться на пешеходную экскурсию по уличной еде в переулках исторического центра, пробуя типичную уличную еду Бари, которую любят местные жители.

"Для детей, посещающих Бари, самое главное, что нужно увидеть, - это, безусловно, базилика Сан-Никола. Это духовный дом Санта-Клауса, построенный в XI веке после того, как тело Святого Николая было вывезено из Миры в Турции. Под землей в склепе покоятся останки Святого Николая", - отмечают эксперты.

Другие достопримечательности на туристическом маршруте - Археологический музей Бари, расположенный в монастыре XVI века. Там можно исследовать раскопанные римские руины и артефакты.

"Арка чудес" в Бари - еще одно место, которое обязательно нужно посетить романтическим путешественникам: легенда гласит о двух молодых влюбленных, которым мешала ее неодобрительная семья, но которых объединила идея его семьи. Однажды ночью они построили арку, чтобы пройти между своими окнами, сблизив этих влюбленных.

Поклонники Джеймса Бонда, возможно, захотят посетить близлежащий крошечный городок Гравина в Апулии, где снимался фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", примерно в часе езды на машине и в полутора часах езды на поезде.

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