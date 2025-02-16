Эксперт отметил, что Венеция пользуется огромным спросом у туристов в феврале.

В этом году пришло время отказаться от "банальных городов любви" и отправиться в другое место, чтобы по-настоящему насладиться романтическим отдыхом.

Эксперты Scott Dunn рекомендуют вместо Венеции посетить Тоскану, где можно найти невероятные пейзажи и насладиться видами без толп туристов, пишет Express. Саймон Линч, глобальный директор по продуктам Scott Dunn, отметил, что Венеция пользуется огромным спросом у туристов в феврале.

"Вместо нее рассмотрите Тоскану. Известная искусством и архитектурой эпохи Возрождения, Тоскана предлагает настоящий итальянский опыт", - посоветовал он.

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Линч объяснил, что в Тоскане можно пойти на кулинарный мастер-класс, отправиться на экскурсию по виноградникам и прогулки по сельской местности, поскольку умеренная температура 10°C-12°C идеально подходит для этого.

Тоскана известна зелеными холмами, умиротворяющей атмосферой и настоящим итальянским очарованием. Она является родиной итальянского Возрождения, а также славится вином и объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, Тоскана находится близко от Флоренции. А в целом в регионе Тоскана находятся некоторые из самых известных достопримечательностей, включая Пизанскую башню, Флорентийский собор, башни Сан-Джиминьяно и площадь Пьяцца-дель-Кампо в Сиене.

Другие новости о путешествиях по Италии

Италия и в этом году останется самым востребованным у туристов направлением, поскольку здесь находятся некоторые из самых знаковых достопримечательностей мира.

Но путешествие в Италию редко обходится без непомерных расходов. К счастью для экономных туристов, не вся Италия дорогая и многолюдная. Есть 3 необычных итальянских города, посещение которых не потребует всех денег мира.

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