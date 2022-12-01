Шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" выходит с понедельника по четверг в 17:00 на телеканале ТЕТ.

В первом сезоне проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" его ведущий показал разнообразные сказочные уголки, о которых мало кто знает, а также погрузился в тайны карпатских лесов и мольфаров. Путешественник отправился к последним украинским мольфаркам, чтобы проверить их способности.

Комаров посетил мольфарку Марию, которая по старинному методу гадания на воске и воде рассказала путешественнику о его личных моментах жизни. Проведя специальный ритуал, Мария раскрыла подробности, которые ждут в будущем Комарова и его жену – Александру Кучеренко:

"У вас будет двое детей, оба - мальчики. Сейчас много работы, много путешествий. И будете жить до глубокой старости. Посередине жизненного пути будет какая-то преграда, однако по жизни все пойдет хорошо. Женщина у вас красивая, между вами большая любовь".

После визита к мольфарке Комаров отметил, что Карпаты – это действительно настоящее место силы, где каждого наполняют особые эмоции и впечатления. И добавил: "Возможно, кто-то из вас поверил в сказанное, кто-то - нет, однако я скажу свои впечатления: меня тронул визит к Марие".

Кроме Марии, путешественник посетил и Калину – гадалку, которая видит будущее на картах.

"Вижу, что первым ребенком у вас будет мальчик. Всего детей будет двое, и второй также мальчик... Проживете долго. Вижу, до 80 лет", - рассказала Комарову Калина.

Дмитрий Комаров - как изменилась деятельность ведущего во время большой войны

После 24 февраля Дмитрий Комаров поставил свою деятельность на паузу и активно работает на информационном фронте, активно рассказывает и показывает ужасы, которые творят российские оккупанты своими ракетами на украинской земле. Также телеведущий на своих личных страницах в соцсетях публикует видео на фото освобожденных городов Харьковщины, Херсонщины и других регионов.

Кроме того, Комаров вместе с другими неравнодушными украинцами работает и на волонтерском направлении, закупая авто и другое необходимое снаряжение для украинской армии.

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