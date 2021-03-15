Для популяризации гастрономического туризма в Киеве на днях состоялась презентация нового гастрономического продукта Kyiv Pie.
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Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
«Мы создали новое блюдо Kyiv Pie. Над ним работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма», - отметила начальник Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.
По ее словам, попробовать новое блюдо каждый желающий сможет в заведениях Киева, которые присоединятся к инициативе городской власти, на всевозможных гастрономических мероприятиях и в центрах Туринфо.
Родова выразила надежду, что Kyiv Pie станет типичным киевским блюдом.
Как рассказал вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко, изучая вопрос, какое же блюдо должно быть типично киевским, ответ каждый раз возвращался именно к хлебопекарным изделиям.
«К тому же форма солнца во многих источниках связана именно с Киевом. А еще важно, чтобы это блюдо было ресторанным блюдом, стритфудом, хорошо переносило доставку и учитывало вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев», - отметил он.
Отметим, концепцию Kyiv Pie как новой гастрономической изюминки украинской столицы презентовали 12 марта 2021 года. Как пояснили в официальном Телеграм-канале туристического Киева, в новом блюде, разработанном совместно с представителями Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма и Ассоциации шеф-поваров Украины, решили объединить современность и вековые традиции, а также сделать поправку на тренд вегетарианства.
По словам авторов идеи, Kyiv Pie - это пирог в виде солнца, уникальность которого заключается в начинке. Ее подобрали из традиционных локальных продуктов в трех вариантах:
- Осетр - был популярен в Киеве еще 300 лет назад, поскольку в Днепре его было очень много.
- Говяжий ливер - изготавливают в Барышевском районе.
- Корни сельдерея, петрушки и пастернак - пользовались популярностью до появления в Украине картофеля.
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