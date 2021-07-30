В разгар лета и сезона отпусков в Одесской области существует большая проблема с пляжами. Многие из них вообще запрещены для посещения.
Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.
"Насколько мне известно, в Одесской области с пляжами есть проблемы. Многие из них запрещены для посещения. Например, в Затоке", - подчеркнул Малеванный.
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Сложная ситуация и с пляжами в столице Украины.
"В Киеве очень часто поднимается на пляжах так называемый желтый флаг – "не рекомендовано купаться", особенно после дождей. У нас ливневая канализация не качественная, поэтому после дождей резко повышается уровень загрязнения. Нужно несколько дней, чтобы вода очистилась", - отметил Малеваный.
"Пляжи - это скорее ответственность местных властей: безопасность, экологичность, отсутствие мусора, спасательные посты и тому подобное", - утверждает чиновник.