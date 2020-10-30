1 ноября 2020 года в 10:45 в эфире канала «1+1» стартует второй сезон программы о путешествиях «Большие выпуски с Антоном Птушкиным».

В новом выпуске «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» украинский путешественник-одиночка отправится в большой европейский автопробег и порекомендует самые интересные места в разных странах.

Как сообщает пресс-служба «1+1», в первой серии нового сезона тревел-документалист Антон Птушкин - фанат автомобильных путешествий, который проехал на автомобиле десятки стран - отправится в длительное путешествие по Европе на автомобиле и покажет сразу 7 стран в одном выпуске.

«Автомобильные путешествия - это круто, потому что есть возможность самому выбирать маршрут, заезжать в места, в которых ты бы вряд ли побывал. И проехать за одну поездку сразу несколько стран. Ты можешь проснуться в Румынии, а заснуть в Болгарии, позавтракать в Албании, а пообедать в Черногории, встречать рассветы и закаты в абсолютно разных локациях», - рассказывает Антон перед началом путешествия в своем выпуске.

Во время своего необычного приключения на автомобиле Антон проедет 5 тысяч километров и покажет 7 европейских стран, в каждой из которых порекомендует зрителям самые интересные места для посещения.

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Топ - 5 самых впечатляющих мест в Европе по рекомендации Антона Птушкина

Самая красивая дорога Трансфагараш

Многие туристы приезжают в Румынию для того, чтобы посмотреть на десятки местных старинных замков. Но во время своего автопутешествия по Румынии Антон Птушкин покажет еще одно невероятное красивое место - Трансфагараш. Это трасса, которая проходит через румынские Карпаты и которую считают самой красивой дорогой Европы.

Бузлуджа – «НЛО» Болгарии

Старейшая европейская страна Болгария знаменита своим черноморским побережьем. Но здесь есть и другое, в своем роде уникальное место в самом центре страны - необычный памятник Бузлуджа, прозванный в народе болгарским НЛО. Его строили в лучших традициях эпохи социализма за счет пожертвований болгар. Антон Птушкин заедет на автомобиле в это безлюдное место и покажет, как сегодня выглядит знаковый памятник, на который в свое время съезжались посмотреть все жители страны.

Крушево - самый высокогорный город Македонии

После Болгарии Антон Птушкин поедет смотреть на живописные места Северной Македонии. Кроме популярных туристических локаций и столицы путешественник покажет и другие малоизвестные места. Одной из таких нетуристических локаций станет город Крушево, который расположен на высоте в 1350 метров над уровнем моря. Крушево считается самым высокогорным городом на территории Македонии, с чистейшим воздухом, узкими улицами и практически с полным отсутствием туристов.

Город тысячи окон в Албании

Страной-открытием во время путешествия для Антона Птушкина станет Албания. Хотя она и не пользуется большим спросом среди туристов, здесь также есть курортные города, пляжный отдых и красивые дороги вдоль побережья. Кроме того, путешественник заедет в небольшое поселение Берат, которое в народе прозвали как город тысячи окон. Антон не только расскажет, почему поселение получило такую славу, но и действительно покажет все окна с высоты птичьего полета.

Морские пейзажи Черногории

По словам Антона Птушкина, в Черногорию стоит ехать ради невероятных морских пейзажей. Здесь путешественник покажет древний город-крепость на берегу залива Котор, небольшой остров с кучей отелей, в которых отдыхали Мэрилин Монро, Клаудия Шиффер и Сильвестр Сталлоне, а также прокатится на авто по горному серпантину.

Больше приключений, новых мест и невероятных кадров из самых красивых уголков Европы смотрите в «больших выпусках в Антоном Птушкиным» уже в это воскресенье в 10:45 на канале «1+1».

Предыдущие выпуски тревел-шоу с Антоном Птушкиным

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Автор: Марина Григоренко