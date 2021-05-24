Срок действия прав на полеты из Киева в финские города – с 1 июня по 30 октября 2021 года.

Государственная авиационная служба Украины разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline выполнять чартерные рейсы из Киева в 4 города Финляндии — Куопио, Оулу, Турку и Тампере.

Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.

Читайте такжеАвиакомпании Bees Airline разрешили летать из Киева в три украинских города

Отмечается, что по каждому из этих маршрутов частота рейсов составляет 1 рейс в неделю.

Срок действия прав на полеты из Киева в эти города – с 1 июня по 30 октября 2021 года.

Bees Airline и ее рейсы

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт «Киев» имени Сикорского. На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.

В апреле 2021 года Государственная авиационная служба Украины разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline выполнять регулярные рейсы из Киева во Львов, Одессу и Херсон.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец