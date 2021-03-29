Летом, когда начнется активное восстановление, состоится некоторое снижение цен, но не каждая компания сможет себе это позволить.

Лоукостер Wizz Air планирует снизить стоимость авиабилетов после завершения кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление гендиректора Wizz Air Джозеф Варади.

"Я не думаю [что после отмены ограничений после завершения пандемии COVID-19 цены на авиабилеты вырастут]. В ближайшее время мы увидим, как все авиакомпании будут пытаться вернуться на рынок, и некоторое время предложение будет превышать спрос", – заявил Варади.

По его словам, летом, когда начнется активное восстановление, состоится некоторое снижение цен, но не каждая компания сможет себе это позволить.

"Если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения Wizz Air, то закупка 20 новых самолетов и планы по покупке еще 27 в течение года позволят нам работать с очень низкими ценами. У нас не будет необходимости повышать тарифы, даже наоборот – мы сможем позволить себе снизить тарифы и быть конкурентными на рынке", – заявил CEO Wizz Air.

По его мнению, в долгосрочной перспективе цены на билеты останутся "на сегодняшних уровнях".

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Автор: Андрей Кибальный