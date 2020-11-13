Авиарейсы между городами будут выполняться ежедневно.

Украинский авиационный перевозчик Windrose ("Роза ветров"), который базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь", с 1 декабря запускает рейсы из Киева в Запорожье и обратно.

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Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться ежедневно.

Отмечается, что вылет из Киева будет осуществляться в 20:10 (прилет в Запорожье в 21:35), вылет из Запорожья – в 07:00 (прилет в Киев в 08:30).

Что этому предшествовало

С 1 декабря авиационный перевозчик Windrose запускает рейсы из Киева в столицу Черногории Подгорицу и обратно.

С 5 октября авиакомпания запустила рейс из Киева в Херсон и обратно.

Справка УНИАН

Авиакомпания Windrose ("Роза ветров") основана в 2003 году и базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь".

В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose airlines.

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Автор: Павел Степанец