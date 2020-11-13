Украинский авиационный перевозчик Windrose ("Роза ветров"), который базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь", с 1 декабря запускает рейсы из Киева в Запорожье и обратно.
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Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в соцсети Facebook.
Согласно сообщению, рейсы будут выполняться ежедневно.
Отмечается, что вылет из Киева будет осуществляться в 20:10 (прилет в Запорожье в 21:35), вылет из Запорожья – в 07:00 (прилет в Киев в 08:30).
Что этому предшествовало
- С 1 декабря авиационный перевозчик Windrose запускает рейсы из Киева в столицу Черногории Подгорицу и обратно.
- С 5 октября авиакомпания запустила рейс из Киева в Херсон и обратно.
Справка УНИАН
- Авиакомпания Windrose ("Роза ветров") основана в 2003 году и базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь".
- В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose airlines.
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