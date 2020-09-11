В случае позитивной динамики пассажиропотока, выполнение рейсов будет продолжено.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) сообщила о продолжении выполнения рейсов по маршруту Киев - Херсон - Киев до конца октября.

Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, данное решение обусловлено стабильным спросом со стороны жителей Киева, Херсонского и прилегающих регионов, а также необходимостью обеспечения стыковок с международными направлениями.

Читайте такжеМАУ отменила часть рейсов до конца августа

Отмечается, что в случае позитивной динамики пассажиропотока, выполнение рейсов будет продолжено.

«Сейчас рейсы Киев - Херсон - Киев выполняются дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. А с 21 сентября рейсы будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам», - говорится в сообщении.

МАУ

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Авиарейсы МАУ

Авиакомпания МАУ анонсировала летнее расширение направлений в связи с ослаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинцев, которые путешествуют в туристических целях.

14 апреля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустила регулярные рейсы по маршруту Киев - Херсон.

4 августа 2020 года МАУ отменила часть рейсов до конца августа.

24 июля МАУ отменила часть запланированных на август рейсов.

19 августа 2020 года МАУ заявила о пересмотре программы полетов до 14 сентября.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Александр Куницкий