Женщины проведут на станции Порт-Локрой на острове Гудье пять месяцев.

Четыре женщины были выбраны для управления одним из самых холодных и отдаленных почтовых отделений в мире, расположенным на станции Порт-Локрой на острове Гудье в Антарктиде.

Также в их обязанности будет входить подсчет живущих на острове папуанских пингвинов и управление самым отдаленным в мире музеем, сообщает Sky News.

Команда в течение пяти месяцев будет жить при минусовых температурах и почти постоянном дневном свете в отдленном регионе, где даже нет водопровода или туалета со смывом.

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В частности, ученая Люси Бруццоне будет руководителем базы, координируя деяствия команды и посещение острова кораблями. Ранее она уже имела опыт работы на норвежском архипелаге Шпицберген в составе арктической экспедиции.

Геолог Клэр Баллантайн на острове параллельно будет работать почтмейстером, вручную обрабатывая около 80 тысяч открыток, которые ежегодно отправляются через сайт музея в более чем 100 стран.

За подсчет пингвинов будет отвечать биолог Майри Хилтон, а Натали Корбетт, которая более десяти лет проработала в розничной торговле, возьмет на себя управление сувенирным магазином. Ради этой поездки она даже отказалась от медового месяца со своим новоиспеченным мужем.

В течение первых 10 недель работы на острове вместе с командой также будет работать постоянная сотрудница UKAHT Вики Инглис, для которой это уже не первая экспедиция в Порт-Локрой.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что к украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде начали массово возвращаться субантарктические пингвины, также известные как папуанские пингвины.