Пока что такой вид тестирования не обязателен для всех, однако, к примеру, его проходят пассажиры, прилетевшие из стран с высоким уровнем распространения COVID-19.

Китай начал применять анальные тесты на COVID-19 к авиапассажирам.

Иностранные гости жалуются на неудобства и даже психологические травмы, передает Reuters.

По данным агентства, такое тестирование, помимо мазков из носа или горла, требуют делать в некоторых городах Китая, в частности в Пекине, Шанхае и Циндао.

Читайте такжеВ Європі у березні планують представити цифровий паспорт вакцинаціїАнальное тестирование не обязательное для всех. Однако, к примеру, в Шанхае, всем пассажирам самолета, возможно, придется пройти через эту процедуру, если на борту обнаружат более пяти человек с положительным тестом. Кроме того, анальному тестированию подвергаются пассажиры из регионов с высоким уровнем распространения COVID-19.

Как сообщает Китайский центр по контролю за заболеваниями, тест проводится с помощью специального стерильного ватного тампона, который выглядит как очень длинная ушная палочка. Такую палочку следует вставить в задний проход на 3-5 см, а затем осторожно провернуть.

Анальные тесты, по убеждениям некоторых китайских медиков, гарантируют более точное обнаружение вируса, поскольку его следы сохраняются в анусе дольше, чем в дыхательных путях. Однако положительный результат не обязательно означает, что тестируемый человек все еще является распространителем вируса.

Анальное тестирование на коронавирус в Китае: международная реакция

Новая практика властей Китая уже вызвала несогласие со стороны США, Японии, Южной Кореи и Германии.

Так, по словам японских путешественников, из-за тестов в Китае им пришлось испытать сильный психологический дискомфорт.

При этом пассажирам из Южной Кореи, по словам официального представителя южнокорейского министерства иностранных дел, теперь все-таки разрешено сдавать образцы стула вместо непосредственного анального тестирования.

В феврале американские СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщали, что анальному тестированию в Китае подверглись дипломаты из США. В то же время представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что, насколько ему известно, от американских дипломатов в Китае сдачи подобных тестов не требовали.

Однако анальное тестирование — не только китайская практика. Так, на северо-западе Испании анальные тесты проводили для госпитализированных пациентов, некоторых новорожденных и людей с психическими заболеваниями, у которых невозможно было брать мазки из носа.

Всемирная организация здравоохранения, однако, рекомендует брать для тестирования образцы прежде всего из дыхательных путей. «Образцы фекалий могут служить альтернативным материалом для тестирования, особенно у пациентов с желудочно-кишечными симптомами, однако они с меньшей вероятностью, чем образцы из дыхательных путей, будут положительными в первую неделю появления симптомов», — отметил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

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Перевод: Катерина Комолова