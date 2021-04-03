Акция приурочена к Международному дню детской книги и Дню рождения Ганса Кристиана Андерсена — датского писателя и автора всемирно известных сказок.

Скульптуры детей-основателей Киева возле фонтана на Почтовой площади получили новую одежду.

Теперь фигуры малышей Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь стали Аладдином, принцем, казаком и Русалочкой.

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Об этом написал в Facebook киевский скульптор Владимир Журавель, который и является автором скульптурной композиции.

Акция приурочена к Международному дню детской книги и Дню рождения Ганса Кристиана Андерсена — датского писателя и автора всемирно известных сказок.

Раньше до Дня рождения автора книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг “малышей” на Почтовой площади одевали в мантии волшебников.

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Автор: Виктория Гордиенко