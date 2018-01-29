В Токио создали сверхсовременный технологический музей (фото)

Посетители смогут взаимодействовать с виртуальными образами и выставками музея.

Летом 2018-го года команда японских дизайнеров, программистов и инженеров планирует открыть в Токио первый в мире Ультратехнологичный музей. Здесь не будет никаких статических объектов, зато пространство заполнят интерактивными и мультимедийными проекциями иллюзиями.

Проект должен полностью изменить представление людей о стандартах музея, а еще показать эстетическое сочетание технологий и природы, пишет ТСН.uа.

Кроме этого, проекции и выставки, с которыми смогут взаимодействовать люди постоянно будут меняться, пишет CNN. Это будет одной из уникальных признаков Ультратехнологического музея, ведь картины или скульптуры – это завершенные произведения искусства, а мультимедийные презентации можно совершенствовать и обновлять.

Площадь музея - 10 тысяч квадратных метров. Интерактивное цифровое искусство будет здесь проецироваться не только на стены, пол или отображаться на дисплеях. Так, когда посетители будут проходить возле кустов сакуры, что растут возле здания, они постепенно будут засвечиваться из отдаленных краев вплоть до места, где проходит человек. Также здесь будут разноцветные проекции на бамбуковые рощи и другие растения.

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По мнению команды teamLab, которая развивает проект, границу между человеком и природой размытый. Именно это они и хотели передать, приобщив к спектаклям музея еще и деревья.

"Полное воплощение проекта teamLab в реальность будет стоить миллионы долларов", - рассказывают основатели.

Точно неизвестно, он будет коммерчески выгодным, однако каждый в команде считает, что занимается важным и интересным делом, поэтому все делают, чтобы лучше передать свой замысел.