С сегодняшнего дня авиакомпания Wizz Air не будет взимать дополнительную плату за провоз ручной клади в салоне самолета

С сегодняшнего дня венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, не будет взимать дополнительную плату за провоз ручной клади (размером 55 на 40 на 23 см) в салоне самолета на всех рейсах.

Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в социальной сети Facebook.

«Этот день настал, с сегодняшнего дня ваша бесплатная ручная кладь стала больше", - говорится в сообщении.

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До сих пор пассажиры имели право провозить бесплатно только малую ручную кладь (размером 42 на 32 на 25 см), а за большую ручную кладь (размером 56 на 45 на 25 см) необходимо было доплачивать.

Таким образом, авиакомпания отменяет разделение ручной клади на большую и малую, введя единый стандарт с габаритами 55 на 40 на 23 см и максимальным весом до 10 кг.