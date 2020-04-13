В Austrian Airlines прогнозируют, что рынок пассажирских авиаперевозок восстановится не раньше 2023 года

Австрийская авиакомпания намерена запустить программу реструктуризации и сокращения флота, чтобы подготовиться к работе в новых рыночных условиях.

В Austrian Airlines прогнозируют, что в летнем сезоне 2020 года спрос на пассажирские авиаперевозки составит лишь 25%-50% от уровня 2019 года и вернется на докризисный уровень не ранее 2023 года.

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Как сообщает avianews.com, австрийская авиакомпания намерена запустить программу реструктуризации и сокращения флота, чтобы подготовиться к работе в новых рыночных условиях. Сейчас парк авиаперевозчика включает 83 самолета.

На данный момент Austrian Airlines проводит переговоры с правительством Австрии, материнской авиакомпаний Lufthansa и другими партнерами о подготовке к возобновлению работы.

«Мир, в которым мы снова начнем летать, будет другим. Люди возобновят путешествия, но экономика, туризм и потребности пассажиров изменятся. Мы готовим авиакомпанию, чтобы справиться с этим вызовом», - заявил глава Austrian Airlines Алексис фон Хенсбрех.

Авиакомпания намерена сохранить работу по транзитной модели с хабом в Вене, выполняя полеты по региональным, среднемагистральным и трансконтинентальным направлениям. «Наша цель - сохранить как можно больше рейсов и персонала», — добавил Алексис фон Хенсбрех.

Однако то, насколько будет сокращена деятельность авиаперевозчика, еще только оценивается и будет зависеть от развития кризиса. Правительство Австрии уже заявило, что в ближайшее время не стоит ожидать снятия ограничений на путешествия.

Сейчас австрийская авиакомпания не выполняет регулярные рейсы. Она приостановила их ночью, 18 марта. Последние недели авиакомпания сосредоточила свою деятельность на выполнении чартерных рейсов из разных частей мира по заказу МИД Австрии для эвакуации австрийских граждан домой. По состоянию на момент публикации материала Austrian Airlines продлила приостановку регулярных рейсов до 3 мая.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, по предыдущим оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) от 20 февраля 2020 года, коронавирус может нанести авиаперевозчикам по всему миру от 63 млрд долл. до 113 млрд долл. убытков в 2020 году.

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