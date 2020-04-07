Свежий рейтинг паспортов: повлияет ли коронавирус на безвиз по всему миру

Хотя хаос с закрытием границ из-за COVID-19 пока что не отразился на цифрах рейтинга паспортов, на практике почти половина населения мира оказалась заперта дома, несмотря на возможности паспорта.

Ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 может повлиять на мировую мобильность в долгосрочной перспективе.

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Об этом идет речь в опубликованном 7 апреля 2020 года компанией Henley & Partners обновленном Индексе паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств во втором квартале текущего года и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Так, отмечается в отчете, политологи Угур Альтундал и Омер Зарпли из Университета Сиракуз и Университета Питтсбруга сходятся во мнении: ситуация с коронавирусом может повлиять на мировую мобильность в долгосрочной перспективе. Если раньше здравоохранение не принималось в расчет при принятии безвизовых соглашений, то обеспокоенность качеством медицинской безопасности страны может стать новым фактором для программ по отмене виз, особенно для богатых и развитых стран, экономика которых не зависит от въездного туризма.

В то же время профессор экономики Симон Бертоли из исследовательского центра по изучению международного развития CERDI, считает, что пандемия может привести к более интенсивному международному сотрудничеству, и, как следствие, более интенсивному обмену соглашениями о безвизовом режиме.

При этом генеральный директор Henley & Partners Йорг Штеффен считает, что программы получения ВНЖ и гражданства через инвестиции станут одной из немногих возможностей для стран получить необходимую экономическую поддержку: «При надлежащем внедрении и управлении инвестиционные программы дают странам возможность использовать поток доходов, который способствует сохранению стабильности, необходимой в период неопределенности». Для состоятельных граждан альтернативный паспорт (например, Мальты, Кипра, Черногории) также становится ценным активом на фоне волатильности рынка, особенно когда речь идет о здоровье и благополучии членов семьи.

В то же время в отчете отмечается, что хаос с закрытием границ в связи с пандемией коронавируса не отразился на цифрах рейтинга, поскольку временные запреты на поездки изменяются каждый день. Но на практике почти половина населения мира оказалась заперта дома, несмотря на возможности паспорта.

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Так, Япония продолжает удерживать первую позицию в рейтинге с безвизовым доступом в 191 страну мира, хотя в реальности прямо сейчас эта цифра будет другой. Первая десятка стран в рейтинге существенно не изменилась по сравнению с показателями за первый квартал 2020 года. Здесь расположились страны ЕС, Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада и др. Афганистан, Ирак и Сирия остаются на нижних строчках индекса.

Граждане Украины могут теоретически посещать без визы 129 стран мира – на одну страну больше, чем три месяца назад (было подписано соглашение о безвизе с Кувейтом). Украинский паспорт занимает 44-е место в глобальном рейтинге. Ровно год назад этот показатель был 128 стран и 40-е место в мире.

За 14 лет существования индекса во всем мире резко возросла свобода передвижения граждан. Если в 2006 году граждане в среднем могли путешествовать без визы в 58 стран, то в 2020-м это число достигло 107 – исторического максимума.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, во Всемирной туристической организации подсчитали, как сильно коронавирус обрушит индустрию путешествий.

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