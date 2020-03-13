Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса - СМИ

Запрет продлится до конца апреля.

Правительство Непала приостанавливает все туристические визы и отменяет все весенние альпинистские экспедиции в связи с распространением коронавируса.

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Запрет начнет действовать 14 марта и продлится до конца апреля, что лишит Непал миллионов долларов только за экспедиции на Эверест, сообщает The Kathmandu post.

"Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля", - сообщил изданию источник.

Как сообщается, в случае крайней необходимости любой иностранец, желающий приехать в Непал, должен будет представить медицинскую справку, подтверждающую, что он не заражен коронавирусом. Правительство также решило не выдавать визы туристам, въезжающим в Непал по сухопутным маршрутам.

Как сообщал УНИАН, в рамках борьбы с распространением коронавируса власти Абу-Даби запретили отелям эмирата подавать кальяны.