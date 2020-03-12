цей матеріал доступний українською

В отелях Абу-Даби из-за коронавируса запретили кальяны

17:30, 12 марта 2020
Новости туризма
85 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеВ Абу-Даби открывается первый пляж только для женщин (фото)

В разосланном циркуляре Департамента культуры и туризма сообщается, что запрет вступает в силу немедленно, передает russianemirates.com.

«Департамент культуры и туризма сообщает всем туристическим учреждениям воздержаться от подачи кальяна. Запрет вступает в силу немедленно и безотлагательно. Пожалуйста, обратите внимание, что инспекторы департамента будут проверять туристические учреждения на предмет выполнения требований циркуляра. Учреждения-нарушители понесут ответственность согласно действующему законодательству», – говорится в циркуляре.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter