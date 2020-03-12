В отелях Абу-Даби из-за коронавируса запретили кальяны
17:30, 12 марта 2020Новости туризма
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В рамках борьбы с распространением коронавируса власти Абу-Даби запретили отелям эмирата подавать кальяны.
Иллюстрация \ REUTERS
В качестве меры борьбы с коронавирусом власти Абу-Даби запретили отелям эмирата подавать кальяны.
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В разосланном циркуляре Департамента культуры и туризма сообщается, что запрет вступает в силу немедленно, передает russianemirates.com.
«Департамент культуры и туризма сообщает всем туристическим учреждениям воздержаться от подачи кальяна. Запрет вступает в силу немедленно и безотлагательно. Пожалуйста, обратите внимание, что инспекторы департамента будут проверять туристические учреждения на предмет выполнения требований циркуляра. Учреждения-нарушители понесут ответственность согласно действующему законодательству», – говорится в циркуляре.
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