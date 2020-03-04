British Airways из-за коронавируса отменила штрафы за внесение изменений в новые бронирования

Хотя штраф не будет взиматься, авиакомпания может выставлять плату за разницу тарифов – когда купленный билет стоит дешевле, чем новый.

British Airways отменила штрафы за внесение изменений в новые бронирования, которые будут сделаны в период с 3 по 16 марта 2020 года.

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Нововведение связано с распространением коронавируса COVID-19 и последовавшим падением числа покупок авиабилетов, передает avianews.com.

«Гибкость – самая важная вещь во время неопределенности, поэтому мы предлагаем как можно больше свободы. Это означает, что вы можете бронировать с уверенностью, поскольку наша политика действует до самого отправления рейса – изменения возможны без оплаты стандартного сбора», – говорится в заявлении авиаперевозчика.

В случае необходимости пассажир сможет бесплатно изменить дату вылета на рейсы в течение следующих 12 месяцев. Хотя штраф не будет взиматься, авиакомпания может выставлять плату за разницу тарифов – когда купленный билет стоит дешевле, чем новый.

Ранее похожую политику ввела авиакомпания American Airlines. Она также отменила сбор за изменение для бронирований, сделанных с 1 по 16 марта 2020 года. Для льготного переоформления билетов пассажир должен обратиться не менее чем за 14 дней до вылета.