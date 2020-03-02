На карнавале в Рио-де-Жанейро выступили шесть лучших школ-победителей (видео)

Первое место заняли танцовщики из города Нитерой, которые последний раз выигрывали четверть века назад

В Рио-де-Жанейро выступили шесть лучших школ самбы, которые победили на знаменитом карнавале.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН

Первое место заняли танцовщики из города Нитерой, которые последний раз выигрывали четверть века назад. Тема их выступления - легенда о бразильских прачках-невольниц, которые выкупили из рабства себя и своих сестер.

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