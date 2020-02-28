Аэропорт в Праге начал трансляцию взлетов и посадок самолетов (видео)

Звуковое сопровождение обеспечивает прямая трансляция переговоров пилотов и диспетчеров.

Аэропорт Прага Вацлава Гавела запустил прямую трансляцию взлетов и посадок самолетов в режиме высокого разрешения Full HD.

Это позволяет интернет-пользователям из любой точки мира смотреть за летными операциями, которые происходят на взлетно-посадочной полосе 06/24, пишет avianews.com.

Помимо самого изображения на экран также выводится информация о ближайших вылетах и прилетах, рейсах, которые будут выполняться на необычных для пражского аэропорта самолетах, а также полная информация о бортах, которые совершают взлет или посадку за несколько секунд до появления самолета на экране.

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Звуковое сопровождение обеспечивает прямая трансляция переговоров пилотов и диспетчеров.

В аэропорту отмечают, что камера оснащена очистителем капель воды и грязи, благодаря чему даже в плохую погоду транслируемое изображение будет оставаться высокого качества.

Впервые прямую трансляцию с взлетно-посадочной полосы в Праге запустили сразу с нескольких точек несколько лет назад. Однако сейчас видео начало передаваться в режиме высокого разрешения. При этом камеру передвинули ближе к торцу - теперь она размещается в 520 метрах от полосы, а не в 2 км, как это было ранее.

Видео: Letiště Praha

Напомним, украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября 2019 года запустил три новых рейса в Чехию - из Киева в Пардубице, а из Львова и Харькова в Прагу.

Также, лоу-кост Wizz Air подал заявку на открытие рейсов из аэропорта Пардубице в Киев по чешской квоте.

Помимо этого, перевозки на маршруте Киев-Прага осуществляют авиакомпании МАУ и Czech Airlines.