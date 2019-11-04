Летай без пластика: аэропорт Прага дал возможность пассажирам экономить на покупке воды

Аэропорт предоставил возможность уменьшить генерирование пластикового мусора, состоящего из бутылок для напитков одноразового использования.

Аэропорт Прага дал возможность пассажирам экономить на покупке воды во время путешествий в рамках инициативы Fly Plastic Free (Летай без пластика).

Об этом сообщается на ресурсе avianews.com.

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В аэропорту установили раковину для слива жидкостей перед входом на пункт контроля в терминале 2. Пассажирам предлагается не выкидывать свои пластиковые бутылки с жидкостями, а вылить из них воду и наполнить после контроля безопасности вновь в одном из 13 бесплатных питьевых фонтанчиков, расположенных в стерильной зоне вылета. В дальнейшем количество таких точек будет расширено.

Таким образом, путешественники смогут сэкономить на покупке бутылок с водой, цена которых может достигать нескольких евро, и одновременно уменьшить генерирование пластикового мусора, состоящего из бутылок для напитков одноразового использования.

Отмечается, что запрет на пронос в стерильную зону жидкостей в емкостях свыше 100 миллилитров был постепенно введен в большинстве стран мира после попытки организации в 2006 году теракта в лондонском аэропорту Хитроу с использованием жидкой взрывчатки. Правила при этом не запрещают проносить с собой пустые емкости, даже если их объем превышает 100 миллилитров.

Как сообщал УНИАН, в британских аэропортах могут снять ограничения на провоз жидкостей.