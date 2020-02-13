Охотники за привидениями: ТОП-5 мистических мест для туристов (видео)

Если классические туристические маршруты вам надоели, есть альтернатива.

Есть места на планете, овеянные мистикой и легендами. Предлагаем заглянуть в самые интересные из них.

Рейнхем Холл, Англия

Этот невероятный загородный особняк имеет таинственное прошлое. В газете 1936 года появился снимок с дома, на котором якобы был призрак. Поговаривают, что это – "коричневая леди", хозяйка Рейнхем Холл Дороти Уолпол.

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Маяк Святого Августина, Флорида США

Этот маяк стал печально известен во время Гражданской войны в США. Его свет был выключен, чтобы корабли не могли ориентироваться и врезались в скалы. Маяк прокляли, и с тех пор, по поверью, в нем живут злые духи, вой которых слышат туристы.

Остров Повелья, Венеция, Италия

За десять минут езды от Венеции расположен небольшой остров Повелья. Когда-то он служил карантином для тысяч больных чумой. Охотники за привидениями уверяют: это место – источник паранормальной активности.

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Порт-Артур, Австралия

Порт-Артур – один из любимых туристических маршрутов фанатов мистики. Тасманский город в 18 веке был поселением заключенных. По словам экстрасенсов, и сегодня здесь хранится потусторонняя энергия.

"Королева Мэри", Лонг Бич, Калифорния, США

Красивый океанский лайнер провел в водах близ Калифорнии последние 30 лет. Сначала "Королева Мэри" был военным, потом стал туристическим судном. За все время на борту лайнера умерло более 50 человек, призраки которых до сих пор бродят по палубе.

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