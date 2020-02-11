Ryanair вернул тариф со сменой даты вылета

Тариф Flexi Plus включают провоз двух вещей в ручной клади, выбор любого места, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменения даты вылета или маршрута.

Ryanair возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus, который стал четвертым по счету в обновленной тарифной линейке лоу-коста.

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Билеты Flexi Plus включают провоз двух вещей в ручной клади, выбор любого места, включая аварийные или первые ряды в салоне, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменения даты вылета или маршрута на +/- 1 день без доплат, сообщает avianews.com

В предыдущей версии тариф Flexi Plus позволял пассажирам также проходить контроль в аэропорту по выделенному коридору Fast Track.

Обновленная политика действует как на рейсах непосредственно ирландского лоу-коста, так и дочерних авиакомпаний, включая Laudamotion.