Ryanair вернул тариф со сменой даты вылета
16:09, 11 февраля 2020Новости туризма
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Тариф Flexi Plus включают провоз двух вещей в ручной клади, выбор любого места, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменения даты вылета или маршрута.
Иллюстрация / REUTERS
Ryanair возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus, который стал четвертым по счету в обновленной тарифной линейке лоу-коста.
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Билеты Flexi Plus включают провоз двух вещей в ручной клади, выбор любого места, включая аварийные или первые ряды в салоне, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменения даты вылета или маршрута на +/- 1 день без доплат, сообщает avianews.com
В предыдущей версии тариф Flexi Plus позволял пассажирам также проходить контроль в аэропорту по выделенному коридору Fast Track.
Обновленная политика действует как на рейсах непосредственно ирландского лоу-коста, так и дочерних авиакомпаний, включая Laudamotion.
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