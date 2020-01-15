Ryanair запустила еще один рейс в Херсон

Теперь ирландская авиакомпания летает в Херсон из польских Кракова и Катовице.

Лоукост-авиакомпания Ryanair сегодня впервые выполнила рейс из польского Катовице в Херсон. Полеты будут выполняться дважды в неделю - в среду и воскресенье.

Как сообщает портал avianews.com, фактическим оператором линии указана авиакомпания Buzz, которая является польским подразделением Ryanair и ранее носила имя Ryanair Sun. Данное направление стало вторым для ирландского лоукоста в херсонском аэропорту - 17 декабря Ryanair начал летать в Херсон из Кракова, расположенного в 80 км от Катовице.

Примечательно, что дни полетов не пересекаются - таким образом пассажиры могут вылететь в один польский аэропорт, а вернуться в Украину из другого.

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Предполагается, что с 30 марта в Херсон зайдет австрийская "дочка" Ryanair - Laudamotion, которая откроет рейсы из Вены. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Минимальная цена авиабилетов Ryanair на рейсы из Херсона во время распродаж начинается от 9,99 евро в одну сторону. Самый дешевый тариф Value позволяет провозить с собой только небольшую ручную кладь с габаритами до 40x25x20 см без ограничения по весу.

В настоящий момент Ryanair и его дочерние предприятия представлены в пяти аэропортах Украины: Борисполе, Львове, Одессе, Харькове и Херсоне.

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Как сообщал УНИАН, в декабре Ryanair изменил структуру тарифов, ввел возможность предварительного заказа питания на свои рейсы и изменил максимальный сбор за приоритетную посадку.