В Одессу в этом году зайдет 11 круизных лайнеров

Одесский порт предлагает совместное участие с городом в престижных международных круизных выставках-конференциях - Seatrade Cruise Global и Seatrade Med.

Одесский морской порт в 2020 году планирует 11 раз принять морские круизные лайнеры.

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Как сообщили УНИАН в администрации порта, об этом заявил начальник Одесского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины» Руслан Сахаутдинов на заседании, посвященном подведению итогов туристического сезона 2019 года.

В частности, в текущем году порт планирует обслужить 11 заходов морских круизных лайнеров, и столько же запланировано заходов пассажирских судов типа «река-море».

Как отмечается, указанное заседание с участием представителей туристических компаний, структур гостиничного и ресторанного бизнеса прошло под председательством директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяны Марковой.

Сахаутдинов озвучил в том числе ряд предложений портовиков в контексте приема и обслуживания круизных туристов. Также он предложил продолжить практику совместного участия порта и города в престижных международных круизных выставках-конференциях - Seatrade Cruise Global и Seatrade Med.

Это предполагает, что порт будет представлять возможности по приему круизных судов, а находящийся рядом представитель города представит туристическую инфраструктуру - достопримечательности, популярные экскурсионные программы, театры и рестораны.

«Это производит должное впечатление на наших партнеров в лице операторов круизных линий и дает реальный результат в виде увеличения заявок на судозаходы круизных лайнеров в Одесский порт», - сказал Сахаутдинов.

На указанном совещании также достигнута договоренность о включении в повестку дня Международной туристической недели в Одессе комплекса вопросов развития круизного направления. Роль модератора мероприятий по заявленной теме готова взять на себя администрация порта.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Одесский морской порт было 106 судозаходов круизных лайнеров, в 2014 году их было 28, в 2015 – 13, в 2016 году – 5, в 2017 – только одно, а 2018 году – ни одного лайнера под иностранным флагом.

В 2019 году в Одесский порт несколько раз заходили украинские теплоходы типа река-море «Принцесса Днепра» и «Викинг Синеус», а в октябре минувшего - зашел один иностранный круизный лайнер MS Amera.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.