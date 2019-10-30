Впервые за два года: в Одессу зашел иностранный круизный лайнер (видео)

На борту лайнера восемь сотен пассажиров.

Впервые за последние два года в Одессу зашел иностранный круизный лайнер.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На борту лайнера восемь сотен пассажиров. На берегу туристов ждали автобусы со спланированной программой.

Заход круизного лайнера сегодня настоящее событие для Одессы, хотя раньше каждый сезон в город заходили полторы сотни судов и яхт.

Как ранее сообщал УНИАН: в Одессу прибыли четыре корабля НАТО.