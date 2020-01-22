Десятки инсталляций и световое шоу: в Киеве на Певческом поле отпразднуют Китайский Новый год
В Киеве на Певческом поле 24 января состоится празднование Китайского Нового года в рамках действующей выставки фонарей «Легенды Поднебесной».
Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на организаторов - компании Grand Event, гостей ждет грандиозное световое шоу и файер-батлы между командами из разных уголков страны. Изюминкой празднования будет огненный оргáн - единственный в Украине и уникальный в мире.
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Также посетителей ждут 30 гигантских инсталляций, в частности легендарная Терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, подводный мир, персонажи древних китайских сказок, зоопарк, фламинго, панды, гигантские цветы, аллея влюбленных и другие.
Гостям покажут шоу китайских артистов циркового жанра, предусмотрены развлекательные зоны для взрослых и детей, фуд-зона с китайским рестораном и чайная церемония, праздничная ярмарка сувениров, тематические мастер-классы.
Начнется празднование в 17.00. Фестиваль китайских фонарей продлится до 23 февраля.