Украинский курорт попал в список лучших бюджетных оздоровительных направлений Восточной Европы
Украинский город-курорт Трускавец во Львовской области был назван одним из лучших бюджетных оздоровительных направлений по Восточной Европы.
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Об этом идет речь в материале на сайте одного из самых влиятельных британских изданий The Guardian.
Британцы отмечают лечебные и оздоровительные свойства местных вод, а также наличие большого количества процедур в местных санаториях и спа-отелях.
Также в список британского издания попал бальнеогрязевой и климатический курорт Цеплице-Слёнске-Здруй в Польше, небольшая курортная деревенька Карлова-Студанка в Чехии, город Бэиле-Еркулане в Румынии, а также ряд отдельных СПА-отелей и санаториев в Венгрии, Северной Македонии, Словакии, Хорватии, Сербии и Беларуси.
Подробннее об отдыхе в Трускавце и других курортах Львовщины читайте в нашем предыдущем материале.