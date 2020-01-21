Украинский курорт попал в список лучших бюджетных оздоровительных направлений Восточной Европы

Город-курорт Трускавец попал в топ благодаря свойствам своих минеральных вод и набору оздоровительных процедур в местных санаториях.

Украинский город-курорт Трускавец во Львовской области был назван одним из лучших бюджетных оздоровительных направлений по Восточной Европы.

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Об этом идет речь в материале на сайте одного из самых влиятельных британских изданий The Guardian.

Британцы отмечают лечебные и оздоровительные свойства местных вод, а также наличие большого количества процедур в местных санаториях и спа-отелях.

Также в список британского издания попал бальнеогрязевой и климатический курорт Цеплице-Слёнске-Здруй в Польше, небольшая курортная деревенька Карлова-Студанка в Чехии, город Бэиле-Еркулане в Румынии, а также ряд отдельных СПА-отелей и санаториев в Венгрии, Северной Македонии, Словакии, Хорватии, Сербии и Беларуси.

Подробннее об отдыхе в Трускавце и других курортах Львовщины читайте в нашем предыдущем материале.