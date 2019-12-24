Креативную арт-елку зажгли в Ивано-Франковске (видео)

5-метровое необычное новогоднее дерево состоит из 125 частей.

Необычное новогоднее дерево зажгли в Ивано-Франковске на территории бывшего дворца Потоцких.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это 5-метровая арт-инсталляция, состоящая из 125 частей. Своими очертаниями она напоминает конус настоящей елки, обвешанной гирляндами. Украшена она деревянными игрушками. По заказу художников их собственноручно смастерили ветераны АТО в реабилитационном центре.

Авторы инсталляции уверяют: их елка уникальная, другой такой в Украине нет.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине с хороводами и костюмами установили самую глубокую в Европе подводную елку. Дерево с игрушками и даже гирляндой, которая мерцает, установили на 40-метровой глубине дайверы.