цей матеріал доступний українською

Креативную арт-елку зажгли в Ивано-Франковске (видео)

10:23, 24 декабря 2019
Новости туризма
56 0
Креативная елка появилась в Ивано-Франковске / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве детская железная дорога будет работать на праздники (фото, видео)

Это 5-метровая арт-инсталляция, состоящая из 125 частей. Своими очертаниями она напоминает конус настоящей елки, обвешанной гирляндами. Украшена она деревянными игрушками. По заказу художников их собственноручно смастерили ветераны АТО в реабилитационном центре.

Авторы инсталляции уверяют: их елка уникальная, другой такой в Украине нет.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине с хороводами и костюмами установили самую глубокую в Европе подводную елку. Дерево с игрушками и даже гирляндой, которая мерцает, установили на 40-метровой глубине дайверы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #елка#Ивано-Франковск#Новости Ивано-Франковска