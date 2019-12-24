Креативную арт-елку зажгли в Ивано-Франковске (видео)
10:23, 24 декабря 2019Новости туризма
56 0
5-метровое необычное новогоднее дерево состоит из 125 частей.
Креативная елка появилась в Ивано-Франковске / скриншот
Необычное новогоднее дерево зажгли в Ивано-Франковске на территории бывшего дворца Потоцких.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Киеве детская железная дорога будет работать на праздники (фото, видео)
Это 5-метровая арт-инсталляция, состоящая из 125 частей. Своими очертаниями она напоминает конус настоящей елки, обвешанной гирляндами. Украшена она деревянными игрушками. По заказу художников их собственноручно смастерили ветераны АТО в реабилитационном центре.
Авторы инсталляции уверяют: их елка уникальная, другой такой в Украине нет.
Необычное новогоднее дерево зажгли в Ивано-Франковске
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине с хороводами и костюмами установили самую глубокую в Европе подводную елку. Дерево с игрушками и даже гирляндой, которая мерцает, установили на 40-метровой глубине дайверы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter