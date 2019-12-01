В аэропорту Берлина из-за больших очередей застряли украинские туристы

Гражданам Украины бесплатно оформили новые билеты на завтрашние рейсы.

Сегодня из-за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту Шьонефельд 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам «Берлин – Киев» авиакомпании Raynair и «Берлин – Киев» и «Берлин – Киев» авиакомпании Wizzair.

Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Германии.

Читайте такжеВ Словакии при спуске с гор погибли украинские альпинисты«Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту», – говорится в сообщении.

Для избежания подобных случаев в будущем консулы советуют с большим запасом времени прибывать в аэропорт, поскольку меры безопасности в отношении проверки ручного груза требуют тщательной проверки.