В Китае замерзшее озеро покрылось космическими узорами из пузырьков метана (видео)

Сотни туристов стремятся сфотографировать редкое природное явление.

В Китае сотни туристов едут в город Мохэ, расположенный на севере страны, чтобы посмотреть на замороженное озеро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Несколько дней назад температура здесь опустилась до отметки минус 35 градусов по Цельсию. На водоеме образовался ледяной покров толщиной в несколько метров. Замерзла вода так быстро, что во льду остались пузырьки метана, превратив озеро на туристическую изюминку.

Подобное явление можно увидеть только в регионах с очень низкой температурой.