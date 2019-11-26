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В Китае замерзшее озеро покрылось космическими узорами из пузырьков метана (видео)

11:46, 26 ноября 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Несколько дней назад температура здесь опустилась до отметки минус 35 градусов по Цельсию. На водоеме образовался ледяной покров толщиной в несколько метров. Замерзла вода так быстро, что во льду остались пузырьки метана, превратив озеро на туристическую изюминку.

Подобное явление можно увидеть только в регионах с очень низкой температурой.

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Теги: #Китай#озеро