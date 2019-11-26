В МИД просят откликнуться украинцев, попавших в зону землетрясения в Албании

По меньшей мере шесть человек погибли в результате мощного землетрясения в Албании.

В связи с сильным землетрясением в Албании Министерство иностранных дел Украины просит украинских граждан, которые находятся в зоне стихийного бедствия, сообщить о себе.

Об этом в Twitter написал заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Сильное землетрясение в Албании. Есть погибшие и более сотни травмированных», - отметил он.

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«Призываем украинцев, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости - обратиться к почетному консулу Украины в Албании Бледу Байрактаре +355693655685», - добавил Кирилич.

Как сообщает Reuters, по меньшей мере шесть человек погибли в результате мощного землетрясения в Албании магнитудой 6,4, рано во вторник поразил столицу Тирану и соседний регион. Землетрясение привело к разрушению нескольких домов.

Как сообщал УНИАН, в 5:54 утра по киевскому времени 26 ноября неподалеку от столицы Албании произошло мощное землетрясение. Эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км на запад от Тираны.