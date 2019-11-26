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Албанию сотрясло мощное землетрясение: есть погибшие, многочисленные разрушения

09:39, 26 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км на запад от Тираны.

Отмечается, что пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе Дурресе и соседнем селе Тумане.

Тела двух женщин были найдены в завалах многоквартирного дома в Тумане, а мужчина погиб в городе Курбин, из-за паники пытаясь выпрыгнуть из здания. Еще одно тело извлекли из-под разрушенного дома в Дуресе.

По данным Министерства здравоохранения страны, уже известно примерно о 150 пострадавших.

Это землетрясение является сильнейшим в Албании за десятилетие. Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, между Грецией и Македонией, Албания подвергается регулярной сейсмической активности.

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Теги: #землетрясение#Албания