Албанию сотрясло мощное землетрясение: есть погибшие, многочисленные разрушения

Погибли по меньшей мере четыре человека, более 150 пострадали.

Ночью 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло мощное землетрясение. По меньшей мере четыре человека погибли.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км на запад от Тираны.

Отмечается, что пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе Дурресе и соседнем селе Тумане.

Тела двух женщин были найдены в завалах многоквартирного дома в Тумане, а мужчина погиб в городе Курбин, из-за паники пытаясь выпрыгнуть из здания. Еще одно тело извлекли из-под разрушенного дома в Дуресе.

По данным Министерства здравоохранения страны, уже известно примерно о 150 пострадавших.

Это землетрясение является сильнейшим в Албании за десятилетие. Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, между Грецией и Македонией, Албания подвергается регулярной сейсмической активности.