Албанию сотрясло мощное землетрясение: есть погибшие, многочисленные разрушения
Ночью 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло мощное землетрясение. По меньшей мере четыре человека погибли.
Об этом сообщает Reuters.
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По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км на запад от Тираны.
Отмечается, что пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе Дурресе и соседнем селе Тумане.
Тела двух женщин были найдены в завалах многоквартирного дома в Тумане, а мужчина погиб в городе Курбин, из-за паники пытаясь выпрыгнуть из здания. Еще одно тело извлекли из-под разрушенного дома в Дуресе.
По данным Министерства здравоохранения страны, уже известно примерно о 150 пострадавших.
Это землетрясение является сильнейшим в Албании за десятилетие. Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, между Грецией и Македонией, Албания подвергается регулярной сейсмической активности.