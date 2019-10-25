Праздник приближается: сразу несколько чешских городов принялись украшать улицы в новогодние наряды (видео)

Повсюду устанавливают рождественские декорации и наряжают елки.

Рождественские приготовления: сразу несколько чешских городов уже принялись наряжать улицы в новогодние украшения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Повсюду устанавливают рождественские декорации и наряжают елки. Хотя до самого праздника осталось еще два месяца.

Украшения в этом году местным бюджетам обойдутся недешево, ведь в сравнении с прошлогодними ценами, разнообразные гирлянды и игрушки подорожали чуть ли не вдвое.

В Праге мэрия на декорации уже выделила 100 тыс долл. В целом по стране рождественские декорации могут обойтись в более чем пол миллиона долларов.