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Праздник приближается: сразу несколько чешских городов принялись украшать улицы в новогодние наряды (видео)

11:57, 25 октября 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Повсюду устанавливают рождественские декорации и наряжают елки. Хотя до самого праздника осталось еще два месяца.

Украшения в этом году местным бюджетам обойдутся недешево, ведь в сравнении с прошлогодними ценами, разнообразные гирлянды и игрушки подорожали чуть ли не вдвое.

В Праге мэрия на декорации уже выделила 100 тыс долл. В целом по стране рождественские декорации могут обойтись в более чем пол миллиона долларов.

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Теги: #Рождество#Чехия