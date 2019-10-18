На новогодние праздники из Украины в Грузию запустят 12 дополнительных авиарейсов

Новогодние авиарейсы в Тбилиси и Батуми выполнит авиакомпания YanAir.

Украинская авиакомпания YanAir на новогодние праздники 2019/2020 запустит 12 дополнительных авиарейсов из Украины в популярных грузинских городов Тбилиси и Батуми.

Читайте такжеУкраина попала в топ-5 «поставщиков» туристов в Грузию

Как сообщили в пресс-службе YanAir, 6 авиарейсов будут выполнены по маршруту "Киев-Батуми-Киев" с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года, еще 4 авиарейсы соединять "Киев-Тбилиси-Киев". Также авиакомпания осуществит 2 авиарейсы из Харькова в Батуми. Стоимость билетов по промо-тарифу из Киева в Тбилиси в этот период составляет 6 000 гривень, а из Киева в Батуми 4 860 гривень в обе стороны (в стоимость включены багаж и питание на борту).

По словам коммерческого директора YanAir Тараса Стригуненка, для туристов эти рейсы будут иметь идеальное время вылета из Киева (аэропорт "Борисполь") в 07:30 и обратные вылеты из Тбилиси (13:20) и Батуми (20:30).

"Уже второй год подряд в Батуми во время новогодних праздников температура достигает +18-20 градусов, а в горах в 90 километрах от города уже можно кататься на лыжах, поэтому уверен, что дополнительные авиарейсы будут популярными среди украинских туристов", - отметил Стригуненко.

По данным Департамента туризма и курортов Аджарии, в этом году в регионе ожидается увеличение украинских туристов на 25-28% по сравнению с 2018 годом. Украина по итогам года войдет в 5-ку стран, откуда прибывает больше всего туристов в Батуми.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал про особенности отдыха в Грузии - в Батуми и Тбилиси.