УЗ назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины (список)

В прошлом году "Укрзализныця" назначила к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню защитника Украины, которые отмечаются 14 октября, 18 дополнительных поездов.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом во время праздников Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины, которые отмечаются 14 октября, назначила 14 дополнительных поездов.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, дополнительный поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород 13 октября в 20:28 отправится из Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 08:37.

Поезд № 161/162 Киев - Николаев будет курсировать 11 и 15 октября до Николаева, 10 и 14 - в Киев. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 4:35. Обратно - отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд № 205 Покровск - Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Поезд № 242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, из Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытие в Днепр в 09:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 08:10.

Поезд № 275/276 Днепр - Львов во Львов будет курсировать 10, 12, 14 октября, в Днепр - 11, 13 и 15 октября. Из Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова отправление в 14:13 и прибытие в Днепр в 8:36.

Поезд № 168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 779/780 Сумы - Винница будет курсировать 14 октября. Из Сум поезд отправится в 05:35 и прибудет в Винницу в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в Сумы в 21:34.

Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 11, 13 октября в 15:02 и прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправления 12, 14 октября в 17:49 и прибытие в Киев в 09:14.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать в обоих направлениях 12 и 14 октября, отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51 и прибытие в столицу в 20:37.

Также поезд № 239 Киев - Ужгород осуществит рейсы 11-го и обратно 12 октября. Отправление из Киева в 19:47 и прибытие в Ужгород в 10:58. Обратно из Ужгорода отправление в 18:15 и прибытие в Киев в 08:37.

Поезд № 204/203 будет курсировать сообщением Львов – Днепр 10, 12, 14 октября. Отправление из Львова в 21:15 и прибытие в Днепр о 11:24.

Обратно поезд будет курсировать 11, 13 и 15 октября, отправление из Днепра в 15:28 и прибытие во Львов в 05:40.

Поездом также могут воспользоваться жители Белой Церкви, Смелы, Знаменки, Александрии и Каменского.

Также, был назначен региональный поезд № 872 Фастов - Шостка, который будет курсировать 12 и 14 октября. Отправление из Фастова в 7:32, прибытие в Киев в 08:45 и в Шостку в 13:25. Обратно из Шостки отправление в 13:50, прибытие в Киев - в 18:17 и в Фастов - в 19:22.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году "Укрзализныця" назначила к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню защитника Украины 14 октября 18 дополнительных поездов.