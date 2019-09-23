Украинцы стали чаще летать - Госстат

Количество перелетов увеличилось.

С января авиасообщением в Украине воспользовались более 9 миллионов человек.

Об этом рассказали в эфире "Сниданок с 1+1".

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По данным госстата - это на 10% больше, чем в прошлом году. Обновленная статистика также свидетельствует, что украинцы стали меньше пользоваться пассажирскими перевозками. А вот персональным транспортом наоборот чаще.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостеры продолжают радовать украинцев новыми направлениями. Из украинских городов – Киева, Харькова и Львова – можно купить билеты уже на десятки направлений.