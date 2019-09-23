Украинцы стали чаще летать - Госстат
10:13, 23 сентября 2019Новости туризма
38 0
Количество перелетов увеличилось.
Иллюстрация / REUTERS
С января авиасообщением в Украине воспользовались более 9 миллионов человек.
Об этом рассказали в эфире "Сниданок с 1+1".
Читайте такжеНазваны самые интересные направления для туристов в мире
По данным госстата - это на 10% больше, чем в прошлом году. Обновленная статистика также свидетельствует, что украинцы стали меньше пользоваться пассажирскими перевозками. А вот персональным транспортом наоборот чаще.
Напомним, ранее сообщалось, что лоукостеры продолжают радовать украинцев новыми направлениями. Из украинских городов – Киева, Харькова и Львова – можно купить билеты уже на десятки направлений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter