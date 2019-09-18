В Чили трое туристов покорили на байдарках 9 самых опасных рек (видео)

Француженка и двое американцев подтвердили репутацию самых бесстрашных гребцов.

Туристы из Франции и Америки бросили вызов сразу нескольким опаснейшим рекам Патагонии (Чили)

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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За два месяца на байдарках они покорили девять рек. Говорят, самое опасное в этом регионе – погода. Она очень переменчива. За считанные минуты солнце может сменить дождь, или даже снег.

Кроме того, огромные расстояния между реками любители экстрима преодолевали пешком, на собственных плечах неся байдарки и туристические рюкзаки.

Как сообщал УНИАН, на юге Индии перевернулась экскурсионная лодка, в результате чего утонули по меньшей мере 12 человек. Большинство из них - индийские паломники.