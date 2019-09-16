В Индии перевернулась лодка с туристами: погибли 12 человек (видео)

Еще 25 человек считаются пропавшими без вести - их ищут спасательные службы.

На юге Индии перевернулась экскурсионная лодка, в результате чего утонули по меньшей мере 12 человек. Большинство из них - индийские паломники.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Еще 25 до сих пор считаются пропавшими без вести - их ищут спасательные службы.

Что именно стало причиной трагедии, неизвестно. Возвращаясь по туристическому маршруту, лодка начала шататься, а потом постепенно пошла на дно. 24 человека успели спастись.

Местные власти утверждают, что прогулки по этой реке были под запретом, ведь там недавно произошло наводнение. Но владельцы судна запрет проигнорировали. К тому же, как оказалось, лодка была переполнена и не хватало спасательных жилетов.