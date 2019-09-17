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Американские разработчики создают развлекательную станцию, которая будет вращаться вокруг Земли (видео)

12:00, 17 сентября 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отель имеет форму диска. По его окружности расположены капсулы для туристов с разными активностями - баскетболом, батутом и скалолазанием.

Для туристов в капсулах разместят комнаты отдыха, кинотеатры, бары и рестораны.

Каждую неделю разработчики планируют отправлять в космический отель сотни отдыхающих. Запустить проект планируют в 2025 году.

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Теги: #космос#туризм