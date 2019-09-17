Американские разработчики создают развлекательную станцию, которая будет вращаться вокруг Земли (видео)
12:00, 17 сентября 2019Новости туризма
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Запустить проект планируют в 2025 году.
Американские разработчики создают развлекательную станцию, которая будет вращаться вокруг Земли
Космический отель: американские разработчики создают развлекательную станцию, которая будет вращаться вокруг Земли.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отель имеет форму диска. По его окружности расположены капсулы для туристов с разными активностями - баскетболом, батутом и скалолазанием.
Для туристов в капсулах разместят комнаты отдыха, кинотеатры, бары и рестораны.
Каждую неделю разработчики планируют отправлять в космический отель сотни отдыхающих. Запустить проект планируют в 2025 году.
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