Американские разработчики создают развлекательную станцию, которая будет вращаться вокруг Земли (видео)

Запустить проект планируют в 2025 году.

Космический отель: американские разработчики создают развлекательную станцию, которая будет вращаться вокруг Земли.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отель имеет форму диска. По его окружности расположены капсулы для туристов с разными активностями - баскетболом, батутом и скалолазанием.

Для туристов в капсулах разместят комнаты отдыха, кинотеатры, бары и рестораны.

Каждую неделю разработчики планируют отправлять в космический отель сотни отдыхающих. Запустить проект планируют в 2025 году.