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В каждом парке Украины построят магазин и кафе - Минрегионстрой

10:30, 12 сентября 2019
Новости туризма
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Проектирование магазинов и кафе в парках могут стать обязательными / фото Городской Дозор

Об этом сообщили в эфире "Сніданок з 1+1".

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Кроме того, это должно убрать стихийную торговлю с таких общественных мест. Поэтому во время проектирования новых парков, должны быть предусмотрены необходимые коммуникации для установки современных стационарных кафе, магазинов и туалетов в достаточном количестве.

В Министерстве пообещали не размещать их на каждом шагу. Максимум два кафе, если площадь парка будет достаточно большой.

Напомним, в Украине запретили большие магазины в жилых домах. Такие изменения внесли в государственные строительные нормы, и они вступят в силу уже с 1 декабря.

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Теги: #Минрегион#парки