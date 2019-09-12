В каждом парке Украины построят магазин и кафе - Минрегионстрой
10:30, 12 сентября 2019Новости туризма
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Туалеты также появятся в парках.
Проектирование магазинов и кафе в парках могут стать обязательными / фото Городской Дозор
Минрегионстрой хочет сделать обязательным проектирование магазинов и кафе для удобства посетителей парков.
Об этом сообщили в эфире "Сніданок з 1+1".
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Кроме того, это должно убрать стихийную торговлю с таких общественных мест. Поэтому во время проектирования новых парков, должны быть предусмотрены необходимые коммуникации для установки современных стационарных кафе, магазинов и туалетов в достаточном количестве.
В Министерстве пообещали не размещать их на каждом шагу. Максимум два кафе, если площадь парка будет достаточно большой.
Напомним, в Украине запретили большие магазины в жилых домах. Такие изменения внесли в государственные строительные нормы, и они вступят в силу уже с 1 декабря.
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