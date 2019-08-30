Turkish Airlines запустила рейсы в Мехико и Канкун

Рейсы будут выполняться три дня в неделю по маршруту: Стамбул - Мехико — Канкун.

Авиакомпания Turkish Airlines, выполняющая рейсы в наибольшее количество стран, чем любой другой авиаперевозчик, продолжает расширять свою маршрутную сеть. Национальный авиаперевозчик Турции запустил регулярные рейсы в Мехико, столицу Мексики и второй по величине город в Латинской Америке, и в Канкун, один из самых популярных курортов Центральной Америки.

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Об этом сообщает trn-news.ru.

Рейсы в Мехико и Канкун, ставшие 18-м и 19-м направлением Turkish Airlines на американском континенте, будут выполняться три дня в неделю по маршруту: Стамбул - Мехико - Канкун.

С запуском этих рейсов Turkish Airlines включила Мексику, крупнейшую страну Центральной Америки, в свою маршрутную сеть, предложив еще больше возможностей для путешествий из Аэропорта Стамбула.