Двое пилотов Британии планируют совершить кругосветное путешествие на истребителе времен Второй мировой (видео)
11:47, 06 августа 2019Новости туризма
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Облететь земной шар в целом планируют за 4 месяца.
Двое пилотов Великобритании планируют совершить кругосветное путешествие на истребителе времен Второй мировой
Вокруг света на раритетном самолете: в Великобритании отреставрировали истребитель "Спидфайер" времен Второй мировой.
Как говорится в сюжете ТСН, на это мастерам понадобилось два года.
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Почти все материалы, которые использовали в работе - аутентичные, и лишь яркий серебряный цвет отличает самолет от оригинальной модели.
Именно на нем двое отчаянных пилотов отправились в кругосветное путешествие. В целом планируют преодолеть почти 44 тысячи километров и сделать только 30 остановок в разных странах, чтобы заправиться.
Первая в их маршруте Исландия, а уже оттуда готовятся добраться в Канаду, США. Облететь земной шар в целом планируют за 4 месяца.
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