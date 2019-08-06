Двое пилотов Британии планируют совершить кругосветное путешествие на истребителе времен Второй мировой (видео)

Облететь земной шар в целом планируют за 4 месяца.

Вокруг света на раритетном самолете: в Великобритании отреставрировали истребитель "Спидфайер" времен Второй мировой.

Как говорится в сюжете ТСН, на это мастерам понадобилось два года.

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Почти все материалы, которые использовали в работе - аутентичные, и лишь яркий серебряный цвет отличает самолет от оригинальной модели.

Именно на нем двое отчаянных пилотов отправились в кругосветное путешествие. В целом планируют преодолеть почти 44 тысячи километров и сделать только 30 остановок в разных странах, чтобы заправиться.

Первая в их маршруте Исландия, а уже оттуда готовятся добраться в Канаду, США. Облететь земной шар в целом планируют за 4 месяца.